L’innovativo progetto del Centro servizi all’utenza di Arte Imperia ha vinto il primo premio all’Executive master in management delle amministrazioni pubbliche della Sda Bocconi Business School.

Il dirigente unico di Arte Imperia, avvocato Grazia Ricca, ha esposto gli obiettivi, la struttura e il valore aggiunto del Centro durante la discussione finale del percorso formativo, ottenendo il massimo riconoscimento.

Il Centro servizi all’utenza, che verrà realizzato nell’edificio ex Consorzio Agrario a Imperia, attualmente in fase di riqualificazione, fa parte di un progetto più ampio messo in essere da Arte Imperia e Regione Liguria, che propone una nuova visione volta a migliorare la qualità di vita dei cittadini. L’Agenzia si propone di rispondere ai bisogni dei cittadini fragili legati all’abitare, valorizzando i servizi già forniti da Arte, promuovendo progettualità innovative e soluzioni di welfare locale nei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica e attivando nuovi servizi, che consentano di offrire risposte a specifici bisogni abitativi e sociali.

La commissione dell’Università Bocconi ha assegnato il primo premio al Centro Servizi, per la capacità del progetto di rispondere a bisogni complessi, in grado di generare un impatto positivo sul territorio.

L’assessore regionale all’Urbanistica ed edilizia sociale Marco Scajola commenta: «Sono lieto che un progetto fortemente voluto e sostenuto da Regione Liguria sia stato valutato il migliore, con motivazioni di valore, in un percorso formativo prestigioso, quale il Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche della Sda Bocconi Business School. Il Centro Servizi è innovativo e rappresenta la visione e l’attenzione che la nostra amministrazione rivolge ai bisogni dei cittadini. Ringrazio l’avvocato Grazia Ricca per l’impegno profuso in questo progetto e per aver rappresentato al meglio Arte Imperia, e quindi Regione Liguria, in questo percorso formativo, che si è concluso con un riconoscimento così importante».

Grazia Ricca dichiara: «È stato strategico che l’amministratore unico di Arte, Antonio Parolini, abbia illustrato alla Regione Liguria il piano delle azioni che l’azienda intende porre in essere per la realizzazione del Centro Servizi all’Utenza quale strumento che consentirà di restituire il valore pubblico generato dalle Aziende Casa nell’ottica di una migliore qualità dell’abitare. Un ringraziamento speciale all’assessore regionale Marco Scajola per aver sposato e supportato fin dall’inizio questo progetto innovativo e a tutta la Faculty #EMMAP, in particolare alla direttrice Silvia Rota, al coordinatore Giorgio Giacomelli e al tutor Eleonora Perobelli, per il sostegno che mi hanno offerto per sviluppare l’idea progettuale».