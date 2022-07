La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, il Business College di Atene e Greek Institute of Maritime Education rafforzano la partnership con l’introduzione di due master degree rivolti a marittimi e lavoratori del settore, italiani ed europei.

I due master degree sono “master in shipping” e “master in marine engineering management“: i programmi sono disponibili sul sito dell’Accademia.

Lo scorso novembre 2021 gli enti di formazione annunciavano l’accordo formale che vedeva impegnati gli istituti per l’erogazione del “bachelor in maritime business” per tutti i diplomati Its italiani. Oggi, dopo 8 mesi di partnership, si inaugura una nuova fase della collaborazione. «L’accordo promosso lo scorso anno − dice Paola Vidotto, direttore dell’Accademia della Marina Mercantile − rappresenta una pietra miliare per la nostra Accademia, anche perché come istituzione puntiamo a una sempre migliore e più efficace implementazione dei percorsi di studi specifici dell’industria del mare. La partnership con Bca-Gime è un’occasione eccellente per i marittimi e gli ufficiali della Marina mercantile per avanzare ulteriormente nel proprio percorso professionale».

I due master saranno erogati da College Bca, la più antica istituzione marittima greca. Entrambi i percorsi di studi si svolgono in modalità online e sono rivolti ai futuri ufficiali e ai lavoratori del settore marittimo che desiderano ottenere un’istruzione di alto livello in ship management.

L’accordo firmato lo scorso anno tra gli istituti prevedeva un primo periodo di 3 anni di collaborazione da svilupparsi ulteriormente anche su altri progetti e attività. Il programma può essere frequentato al 100% da remoto, in modo che gli studenti possano anche svolgere le loro attività professionali senza intoppi anche a bordo, con i laptop forniti da Bca.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione Its nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’istruzione terziaria non universitaria. La missione dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica.