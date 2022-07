Domenica 24 luglio il personale della Dussmann, la multinazionale che ha in gestione da Trenitalia l’appalto della pulizia dei treni dell’alta velocità e Intercity della tratta ligure, entrerà in sciopero.

“Nonostante diversi siano stati i tentativi di trattativa – si legge in una nota congiunta Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità, Salpas Orsa – l’azienda continua a essere sorda rispetto alle richieste sindacali. In particolare si denuncia come lavoratori e lavoratrici siano messi in cassa integrazione anche in presenza di piena attività; in aggiunta, i dipendenti sono utilizzati solo ed esclusivamente per prestazioni notturne e non rispettando le ore di riposo impedendone il recupero psicofisico; in questa circostanza vengono impiegati anche in solitario senza le dovute misure di sicurezza”.

Queste e altre problematiche sono alla base delle motivazioni dello sciopero e per questo motivo Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità, Salpas Orsa chiedono alla committenza, Trenitalia spa, un intervento immediato e risolutivo per garantire e tutelare i diritti di quei lavoratori che a oggi cercano di per restituire un buon servizio all’utenza fornendo uno standard qualitativo elevato.