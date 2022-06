Si svolgerà a Genova martedì 14 giugno 2022 alle 9 l’XI° congresso regionale Uiltrasporti Liguria, al Tower Hotel Genova Aeroporto (Sestri Ponente). Saranno presenti: Claudio Tarlazzi segretario generale di Uiltrasporti, la segreteria nazionale Uiltrasporti, il segretario generale di Uiltrasporti Liguria Roberto Gulli e il segretario generale di Uil Liguria Mario Ghini.

«I dati relativi alla portualità italiana – dichiara il segretario generale uscente di Uiltrasporti Liguria Roberto Gulli – sono tornati a crescere superando la soglia degli 11 milioni di TEUs movimentati. Sul podio dei porti italiani abbiamo i porti liguri con La Spezia che registra un più 17,2%, Genova un più 8,2% e Savona che segna un più 52,8% grazie all’avvio della piattaforma di Vado Ligure. Significativo è il dato di Genova che con 2.781.112 di TEUs raggiunge il miglior risultato di sempre. Come Uiltrasporti siamo preoccupati dai tentativi di scardinare l’equilibrio dei porti italiani. Tenuto conto dei profondi cambiamenti in atto nel settore, con i maggiori player del trasporto marittimo sempre più presenti nelle banchine, e vista la strategicità dei porti per il Paese, è necessario prevedere bilanciamenti normativi adeguati onde evitare di cedere i nostri asset portuali anche in modo non diretto».

La chiusura dei lavori è prevista per le 17.