Riapre il 16 luglio il tunnel Taviani, conosciuto anche come galleria delle Ferriere.

La conferma arriva dall’incontro di questa mattina nel salone del consiglio della Città Metropolitana di Genova.

I dirigenti Anas hanno rassicurato i sindaci, le associazioni e i rappresentanti delle aziende del territorio della Val Fontanabuona, sia presenti che in videocollegamento, ribadendo che il cronoprogramma è attualmente perfettamente rispettato e la riapertura al transito, contemporaneo in entrambe le direzioni di marcia, a tutti i veicoli avverrà il 16 luglio, come da previsioni.

«L’incontro odierno ha ulteriormente confermato che la scelta della chiusura totale sia stata quella più saggia, Anas sta rispettando i tempi con precisione, sono particolarmente soddisfatto che sia venuta incontro alle esigenze espresse – ha dichiarato Franco Senarega, consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova – e, come ho già detto in passato, la riapertura dal 16 luglio riuscirà a garantire un ritorno alla normalità già dalle prime settimane del periodo estivo, e questo è estremamente importante per l’economia del territorio».