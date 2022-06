Dopo Alassio e Albenga, il parco mezzi di Tpl Linea “vira” nel levante savonese dove questa mattina, nel molo di Varazze, sono stati presentati altri due nuovi autobus in dotazione all’azienda di trasporto savonese: due mezzi da 7 metri “classe I”, modello Iveco Indcar, utilizzati per il servizio sulle linee ad area urbana, ma con caratteristiche tecniche e operative adatte ai collegamenti collinari e nelle località dell’entroterra.

Altri due nuovi bus che si aggiungono alla flotta di Tpl Linea nell’ambito del piano aziendale di rinnovamento e ammodernamento del parco mezzi in circolazione, nel segno dell’innovazione, della tecnologia e dell’ambiente. Un percorso non certo semplice realizzare in tempi brevi una completa revisione e acquisto degli autobus dell’azienda di trasporto savonese, ma, nonostante situazioni emergenziali come il Covid e ora caro-gasolio, Tpl Linea ha condotto e portato a casa i primi risultati concreti per la modernizzazione del trasporto pubblico locale e per l’utenza.

La coppia di bus sarà a breve in servizio nella programmazione estiva, con particolare riferimento proprio alle strade del levante savonese e del suo comprensorio territoriale.