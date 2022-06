Il caso di Shopthelook, pmi di Genova che vende, attraverso un marketplace virtuale, prodotti di diverse marche, ed è cresciuta con l’introduzione della funzione di tagging su Facebook, è stato illustrato oggi a Roma nel corso della presentazione dello studio “Il contributo dei social network e dei canali digital per la crescita e la digitalizzazione delle pmi italiane”, realizzato per Meta da The European House – Ambrosetti.

Ottavia Pittaluga

In una nota Meta informa che con un background nel web design, e dopo diverse esperienze lavorative con piccole e medie imprese di e-commerce, Ottavia Pittaluga, ceo di Shopthelook, si è appassionata ad aiutare diversi brand a crescere. Per dare visibilità ai negozi di abbigliamento indipendenti italiani, nel 2016 ha lanciato Shopthelook, un marketplace virtuale che vende prodotti di diverse marche. Sebbene l’imprenditrice abbia già utilizzato Facebook<https://it-it.facebook.com/shopthelook.it/> e Instagram<https://www.instagram.com/shopthelook.it/> per far conoscere il suo servizio, la richiesta per i suoi prodotti è cresciuta con l’introduzione della funzione di tagging su Facebook. Utilizzando le App di Meta, Pittaluga è riuscita a raggiungere il 100% della sua clientela, e oggi lavora con 70 brand, promuovendo un catalogo di oltre 6 milioni di prodotti.

«Instagram – ha dichiarato Pittaluga – è stato fondamentale per sviluppare la mia idea di ispirazione tratta da un’immagine. Con Facebook vorrei andare, passo dopo passo, verso la creazione di una nuova idea di shopping. Penso che stiamo andando nella stessa direzione»

Uno strumento chiave che Pittaluga usa per attirare nuovi clienti su Shopthelook è mostrare i prodotti in modo creativo dal punto di vista visivo. Oltre alle collaborazioni con gli influencer, ritiene che siano utili anche gli annunci su Facebook. L’imprenditrice utilizza Facebook Pixel per scoprire in che modo le persone interagiscono con il suo sito, e poi sfrutta queste informazioni per creare un pubblico personalizzato, per poter ritrovare le persone che hanno visitato il suo sito in passato. Con una campagna mirata a individuare persone che lavorano nel settore dell’arredamento, è riuscita a conquistare 15 nuovi brand, che ora vende tramite Shopthelook. Per offrire i migliori servizi ai suoi clienti, ha seguito i corsi di Meta Blueprint, per essere informata su tutti i prodotti e servizi di Meta. Oltre a promuovere la sua attività, utilizza Facebook Messenger per rimanere in contatto con i suoi clienti. In un mese riceve mediamente circa 130 richieste e, per assicurarsi che ogni persona riceva la giusta attenzione, utilizza la modalità di risposta automatica, in modo che gli utenti sappiano che la loro domanda riceverà una risposta precisa il prima possibile.

Nonostante Pittaluga abbia riscontrato un aumento del traffico sul suo sito web durante la pandemia, ha registrato uno stallo nelle vendite: le persone non stavano acquistando vestiti perché costrette a restare a casa. Per compensare questa perdita, ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti, includendo una sezione dedicata al beauty e una all’arredamento. Attualmente, offre un’esperienza di acquisto virtuale in 3D ai suoi clienti, ma vuole anche lanciare un’app specifica per i visori Oculus, per creare un’esperienza completamente immersiva. Oltre a esplorare il mondo virtuale, vuole anche aprire uno studio creativo a Londra, per creare esperienze di acquisto per i prodotti che presenta nel suo sito, oltre a far crescere la rosa di investitori e il numero di dipendenti.

Risultati: il 100% dei clienti ottenuto tramite le App di Meta, 130 richieste al mese su Facebook Messenger, 15 nuovi brand aggiunti al catalogo con l’aiuto di Facebook Ads

Dallo studio realizzato per Meta da The European House – Ambrosetti sono emerse le seguenti evidenze:

Le pmi italiane sono al 18° posto nell’Ue27 per livello di digitalizzazione e interazione digitale con i clienti. Ancora più ampio il ritardo nello sviluppo delle competenze digitali: sono al 21° posto, con i livelli più bassi di specialisti Ict in Europa.

L’Italia potrebbe aumentare fino al 9,2% la produttività del lavoro nelle pmi e generare fino a 24,8 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al pil, se raggiungesse i valori di Danimarca, Finlandia e Svezia, i 3 Paesi best performer .

Le pmi che usano i canali digitali sono riuscite a far crescere del 20% i propri ricavi, del 30% la propria clientela e del 40% il numero dei follower, con una crescita del 50% delle visite presso gli store fisici 1.

L’Italia, secondo Meta, deve quindi aumentare il proprio livello di digitalizzazione e questo processo può avvenire solo attraverso la crescita digitale delle piccole e medie imprese, che rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro Paese, che da sole generano 2.834 miliardi di euro di fatturato, pari al 42% di quello totale registrato dalle imprese italiane, contribuiscono al 41% del pi italiano, a oltre un terzo (35%) degli investimenti e a quasi la metà (48%) dell’export totale.

Un focus dello studio, condotto su 30 pmi che hanno utilizzato in maniera efficace i social network per raggiungere nuovi clienti, ha dimostrato concretamente che la digitalizzazione rende più produttive le piccole e medie imprese e favorisce l’aumento dell’occupazione. In particolare, l’analisi ha rilevato 4 benefici chiave ottenuti dalle pmi, che si traducono nell’aumento dei ricavi, del numero di clienti effettivamente raggiunti, dei follower sui social network e degli investimenti.

I canali social e digital, infatti, hanno consentito alle pmi analizzate di far crescere di circa il 20% i propri ricavi, senza dover investire nell’apertura di punti vendita e spazi fisici. I social network sono stati un prezioso alleato anche nel 2020, all’apice della pandemia, perché hanno consentito alle imprese di mantenere fino al 60% degli introiti. L’incremento dei ricavi è strettamente legato al portafoglio clienti, infatti, le aziende che hanno saputo valorizzare i social network e i canali digital sono riuscite a far crescere del 30% la clientela, diffondendosi capillarmente su tutto il territorio nazionale e acquisendo il 10% in più di nuovi clienti sui mercati internazionali.

Lo studio rivela anche che i social network hanno permesso alle pmi di incrementare la propria visibilità, registrando un aumento del numero dei follower pari al 40% e, di conseguenza, una crescita del 50% delle visite presso gli store fisici. Inoltre, i benefici attivati dai canali social e digital hanno agevolato crescenti investimenti in tecnologia e favorito la formazione digitale dei dipendenti, stimolando di oltre il 60% gli investimenti.

I social network rappresentano, quindi, un importante fattore abilitante del livello di digitalizzazione delle pmi. Secondo lo studio, una crescita del 77% nella quota di pmi che utilizzano i social network potrebbe produrre fino a 10,2 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al pil e incrementare in maniera significativa l’occupazione del nostro Paese, con oltre 208 mila nuovi lavoratori nelle pmi.

Luca Colombo

«Oggi – dichiara Luca Colombo, country director di Meta in Italia – siamo a un punto di svolta tecnologico. L’accelerazione digitale, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ha dimostrato alle aziende di tutte le dimensioni che si sono aperte nuove strade e nuove opportunità di crescita e che è necessario continuare a innovare per rimanere rilevanti e competitive. Una volta pensavamo che l’economia tradizionale e l’economia digitale fossero entità separate. Ora sono indivisibili. Gli strumenti digitali sono al centro delle attività di ogni settore e organizzazione e non sono mai stati così importanti come in questo momento. Lo studio realizzato da The European House – Ambrosetti dimostra, infatti, che il digitale può contribuire a far crescere in modo significativo l’occupazione, anche in quegli ambiti in cui il nostro Paese è ancora fanalino di coda in Europa. Basti pensare che ben 75 mila delle 208 mila potenziali nuove posizioni lavorative nelle PMI, sarebbero legate allo sviluppo software, al web marketing e al community management».

Valerio De Molli

Secondo Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, «L’emergenza Covid-19 ha reso evidente la necessità di migliorare il livello di digitalizzazione del Paese. Nonostante le pmi italiane abbiano potenziato la collaborazione digitale nel 14,5% dei casi e la comunicazione con la clientela nel 12,7% dei casi, l’indicatore di sintesi denominato Digital Index PMI (costruito sulla base di 15 Key Performance Indicator comuni a tutti i Paesi della UE27 e con un punteggio da 0 a 100) che abbiamo realizzato ad hoc per Meta, posiziona le pmi italiane al 18° posto in Europa per livello complessivo di digitalizzazione. Particolarmente critici sono i ritardi nell’ambito delle infrastrutture di rete (23° posto) e delle competenze digitali nelle imprese (21° posto). È quindi più che mai urgente intervenire per consentire il pieno dispiegamento del potenziale di crescita per il sistema Paese. Abbiamo infatti dimostrato che la crescita nell’uso dei social network potrebbe produrre fino a 10,2 miliardi di euro aggiuntivi di contributo al pil».