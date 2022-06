Racing Force, gruppo specializzato nel settore dei prodotti per la sicurezza negli sport motoristici, annuncia di aver firmato un accordo pluriennale con Trd (Toyota Racing Development) Usa e la nuova Toyota Gr Cup Series.

I marchi Racing Force, Omp e Racing Spirit sono stati nominati partner ufficiali di Trd. Come parte dell’accordo, il marchio Omp sarà il partner ufficiale per l’abbigliamento tecnico di TrdD, Toyota Driver Development (Td2) e Gr Cup, fornendo tute, guanti e scarpe da corsa ai partecipanti e l’equipaggiamento di sicurezza ufficiale di Gr Cup.

Il marchio Racing Spirit è il partner ufficiale di Trd per l’abbigliamento di squadra e produrrà abbigliamento personalizzato per i dipendenti di Trd da indossare agli eventi di gara e nelle sedi di Costa Mesa, Ca e Salisbury, Nc. Racing Force fornirà assistenza tecnica e di prodotto a TRD per i suoi dipendenti e atleti affiliati.

«Racing Force è orgogliosa di collaborare con Trd, fornendo l’abbigliamento tecnico e l’equipaggiamento di sicurezza Omp ai piloti di Trd e sviluppando l’abbigliamento di squadra personalizzato Racing Spirit per i dipendenti di Trd − dichiara Kyle Kietzmann, Chief Commercial Officer di Racing Force USA, Inc − Trd e Racing Force condividono lo stesso spirito competitivo e la stessa passione nel lavorare con i piloti per migliorare le loro prestazioni attraverso l’innovazione. Siamo felici di avere l’opportunità di lavorare con Trd per sviluppare capi di abbigliamento, abbigliamento tecnico ed equipaggiamento che massimizzino le prestazioni e la sicurezza».

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Racing Force nella famiglia Trd e in particolare nella nuova GR Cup − aggiunge David Wilson, presidente di Trd − con l’enfasi sulla sicurezza e sull’innovazione negli sport motoristici, Racing Force e Trd sono entusiasti di collaborare per presentare la loro vasta gamma di prodotti in diverse discipline».