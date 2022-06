Da venerdì 1 luglio a sabato 2 luglio, nell’auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, si terrà un convegno sulla mitilicoltura che avrà i frutti di mare del golfo spezzino come protagonisti.

Il convegno, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e da Slow Food La Spezia, ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Liguria e del Comune della Spezia.

Nel corso della prima giornata si susseguiranno interventi soprattutto di carattere scientifico incentrati sui temi della mitilicoltura, focalizzati sulle ultime tecnologie impiegate per far fronte al cambiamento climatico e a cura di Slow Food.

La serata del 1 luglio e il giorno successivo saranno dedicati ai laboratori gastronomici organizzati dalla Condotta Slow Food La Spezia.

Il programma di venerdì 1 luglio si aprirà alle 9:30 con i saluti istituzionali: interverranno Mirko Leonardi, dirigente dell’Ufficio tecnico e di pianificazione infrastrutturale dell’Autorità di Sistema Portuale, Federico Pinza, direttore della Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e Associati, Sandra Ansaldo, fiduciaria di Slow Food La Spezia e Cer Slow Food Liguria, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

Alle 10:15 inizieranno gli interventi dei relatori, moderati da Monica Fiorini, responsabile del Settore Comunicazione, Marketing, Promozione e Urp dell’AdSP, a partire dal presidente della Cooperativa Mitilicoltori Associati, Paolo Varrella, che analizzerà “La Mitilicoltura e i cambiamenti climatici”, seguito da Giampietro Ravagnan: professore di microbiologia dell’Università Ca’ Foscari, il quale farà una relazione sulla “Mitilicoltura 4.0”.

In seguito, saranno illustrati due progetti che prenderanno vita nel nostro golfo: “Il progetto Smart Bay di Santa Teresa” di Chiara Lombardi, ricercatrice del laboratorio Enea di biodiversità e servizi ecosistemici e “Il progetto Horizon” di Federica Montaresi, responsabile del Settore innovazione e progetti speciali dell’AdSP.

Lorenzo Viviani prenderà parte al convegno con un intervento sulla “Produzione primaria nel Mar Ligure”, mentre i “Progetti di sviluppo della molluschicoltura in Liguria” verranno spiegati da Mirvana Feletti, funzionario esperto in programmazione e gestione di programmi e progetti in materia di pesca a acquacoltura.

L’intervento conclusivo della prima parte della giornata sarà quello della presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, che illustrerà il progetto “Terra Madre e le esperienze di rigenerazione che nascono dai territori e dalle comunità”.

Alle 14:30, dopo una breve pausa, i relatori si confronteranno in una tavola rotonda conclusiva.

Alle 16 verranno premiati i vincitori della quarta edizione del premio fotografico nazionale “Mitilicoltori e biodiversità marina” e “L’ostrica e muscolo (mitilo)”, organizzato dalla Cooperativa Mitilicoltori Spezzini.

Alle 18 inizieranno i laboratori all’interno della manifestazione “Liguria da Bere” nello Stand “Officina dei Sapori della Camera di Commercio Riviere di Liguria”. Il laboratorio di venerdì utilizzerà le ostriche, mentre quello di sabato 2 luglio, alla stessa ora, i muscoli.

Il programma si concluderà con il convegno “Imprenditrici di mare e di terra”, sabato 2 luglio alle 18:30 presso la tenuta Buranco a Monterosso, A cura di Fidapa e Slow Food Liguria.

Per info sul convegno: 0187-546357 (da lunedì a venerdì ore 9-13) ) m.fiorini@adspmarligureorientale.it

Per info sui laboratori: gcappe9505@gmail.com