«Continua la riscoperta e la valorizzazione della Batteria Valdilocchi, in piena continuità con il progetto La Spezia Forte. Per fine luglio la parte edile e degli impianti dovrebbe essere pronta, mentre a settembre verranno predisposte le ringhiere e le griglie. Si prevede l’inaugurazione già per questo autunno».

Lo dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

«Valorizzare la nostra storia significa valorizzare la nostra identità spezzina − aggiunge il sindaco − siamo molto concentrati sul recupero della storia locale, seguendo in modo rigoroso metodi scientifici e storici, proprio per rispettare la sua assoluta importanza. C’è una vera e propria equipe di esperti, insieme a quelli dei lavori pubblici, che ringrazio, che stanno seguendo le fasi di recupero e riqualificazione. L’obiettivo è duplice: restituire agli spezzini un luogo finora tenuto nascosto e trasformarlo in un vero e proprio volano turistico ed economico. Siamo sulla strada giusta, con il completamento di tutti i progetti in corso, affinché “La Spezia Forte” diventi un vero e proprio brand turistico con contenuti dall’alto valore storico e architettonico».