Ireti spa, società interamente controllata da Iren spa, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sap srl detenuto da Siram spa, società del Gruppo francese Veolia, dopo che il 29 aprile 2022 Iren spa aveva sottoscritto un accordo preliminare per l’acquisizione.

Prima del closing, la società Sap srl ha proceduto allo scorporo del ramo di azienda relativo alla gestione del contratto di appalto per il servizio di gestione degli acquedotti di Saint Vincent e Valtournenche.

L’operazione è stata inoltre sottoposta alla verifica “Golden Power” del governo italiano.

Sap gestisce il servizio idrico nei comuni del Levante Ligure di Sestri Levante, Casarza Ligure e Ne con scadenze ricomprese tra il 2023 e il 2027, oltre a Carasco e Moneglia attualmente in proroga. Con riferimento a tali territori la società serve complessivamente circa 34 mila abitanti per il servizio di acquedotto e circa 11 mila abitanti per i servizi di fognatura e depurazione. La società detiene inoltre il 49% di Egua spa che gestisce il servizio idrico nel comune di Cogorno (provincia di Genova), la cui concessione è in scadenza al 2029.

Ireti con tale acquisizione anticipa l’ingresso nella gestione del servizio idrico nei predetti Comuni, rispetto alle relative scadenze, in tal modo accelerando le sinergie e le performance di sostenibilità in tali territori.

L’enterprise value dell’operazione è pari a circa 10 milioni di euro, allineato al valore della RAB, cui corrisponde un prezzo per l’acquisizione al netto del debito pari a 5,3 milioni di euro soggetto ad aggiustamento. L’Ebitda 2021 di SAP ammonta a 0,8 milioni di euro.