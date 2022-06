Università di Genova e Rulex, società specializzata in trasformazione digitale e intelligenza artificiale, stipulano una convenzione per consolidare la propria collaborazione all’insegna della formazione e della ricerca, per agevolare gli studenti nel passaggio dall’università al mondo del lavoro.

Un aspetto importante della convenzione è l’entrata di UniGe nel Rulex University Program, che offre percorsi di studio online e certificazioni professionali agli studenti universitari, spaziando tra argomenti come la raccolta e l’analisi dei dati, l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per predire scenari futuri e l’ottimizzazione di processi industriali.

«Le reti di telecomunicazioni wireless del futuro consentiranno una velocità per il trasferimento dei dati molto più elevata di quella attuale, un maggior numero di apparati connessi e un volume di traffico molto superiore con ritardi molto ridotti permettendo la realizzazione di applicazioni impensabili fino a poco tempo fa. La capacità di gestire ed elaborare una grande mole di dati (Big Data) mediante schemi, algoritmi e applicativi appropriati, legati all’intelligenza artificiale, sarà un elemento strategico sia per l’elaborazione di nuovi servizi sia per la garanzia di sicurezza», dichiara Mario Marchese, docente UniGe di Telecomunicazioni e Delegato del Rettore al dottorato di ricerca.

I corsi online fanno parte della formazione facoltativa della laurea magistrale in Computer Science, coordinata da Alessandro Verri, e vogliono essere resi accessibili a tutti gli studenti UniGe.

«Rulex Academy fornisce agli studenti di ogni indirizzo, anche non scientifico, la capacità di analizzare ed elaborare i dati, requisito sempre più ricercato nel mondo del lavoro», commenta Claire Thomas Gaggiotti, Head of Rulex Academy.