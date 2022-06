Nuovo riconoscimento per Gismondi 1754: la storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma è stata premiata al Couture Design Award 2022 di Las Vegas, la più prestigiosa rassegna al mondo di gioielli di design. L’azienda ha vinto nella categoria “Diamonds above $20K” per la collana One Of a Kind “Raggio di Sole” in diamanti bianchi e fancy yellow, ed è risultata tra i tre finalisti per la categoria “People’s Choice”.

Già nel 2019, il marchio di lusso genovese aveva ricevuto il premio “The People’s Choice” con la collana della linea Essenza, e nel 2021 era stato finalista per le categorie “Peoples’s choice” e “Haute Couture Editor’s choice”, confermandosi tra i migliori due marchi dell’intera manifestazione, sia per quanto riguarda le scelte del pubblico che per quelle della critica.

Il design Award è stato ritirato da Massimo Gismondi, direttore creativo e ceo di Gismondi 1754 che ha commentato: «Vincere non è mai semplice, ma ripetersi è certamente un qualcosa di straordinario. In tre anni di partecipazione a Couture, abbiamo vinto due volte e siamo arrivati secondi nel 2021. Questo ci conferma che siamo sulla giusta strada per diventare un punto di riferimento nel panorama mondiale della gioielleria. La creazione di questo gioiello si è rivelata complessa e sono contento sia stato riconosciuto dai giudici di Couture come un gioiello speciale sia per il suo valore artistico che creativo. L’ispirazione mi è venuta nel 2020 durante la visione di un’alba mattutina quando i primi raggi del sole dietro la montagna iniziavano a illuminare il cielo creando una corona; ha rappresentato per me una magica rinascita alla vita, l’importanza di celebrare ogni nuovo giorno con amore e passione, per le persone che amiamo e per quelle perdute».

Il successo di Gismondi 1754 negli States è confermato dagli ottimi risultati anche dal punto di vista degli ordini. Durante il Couture Design Award 2022 di Las Vegas è stata conclusa una vendita speciale retail da 740 mila dollari, per orecchini oro e diamanti. Inoltre, sono stati totalizzati sette ordini Wholesale per un valore di 502 mila dollari. L’ammontare totale degli ordini durante la fiera ha così raggiunto i 1,2 milioni di dollari.