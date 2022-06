Genova, Bordilli: «Individuato il consorzio di gestione del mercato di via Isonzo»

È stato individuato il nuovo consorzio di gestione del mercato coperto di via Isonzo, a Genova, che sarà presto ristrutturato.

Lo rende noto l’assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli.

«I mercati coperti – spiega Bordilli, che è anche candidata della lista Lega alle prossime amministrative – rappresentano un polo di riferimento per i quartieri non solo come tessuto economico locale ma anche come presidio di socialità. In questi cinque anni abbiamo avviato un piano di rilancio delle strutture, che abbiamo ereditato in stato di degrado e con banchi chiusi da anni, e oggi importanti risultati sono sotto gli occhi di tutti i genovesi, non solo in centro città, ma anche nei quartieri».