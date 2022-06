Domenica 3 luglio, dalle 8 alle 24, si svolgerà a Pra’ la tradizionale fiera di San Pietro. L’area fieristica è di 5 mila metri quadri su piazza Sciesa e vie limitrofe. La fiera, che come da tradizione si svolge nella domenica successiva alla ricorrenza che festeggia il patrono di Pra’, San Pietro, ospiterà circa 80 banchi di merci varie e generi alimentari.

In occasione dei festeggiamenti del patrono, il Civ Pra’ Insieme di Confcommercio, con il contributo e il patrocinio del Comune di Genova, in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del Ponente Pra’ e Colorando Tour, ha organizzato tre giorni di iniziative e intrattenimento in piazza Sciesa. Venerdì 1 luglio, alle 19 nei locali del centro polifunzionale di Palmaro, acciugata del Borgo e alle 21 il concerto con ballo “Swing e swingers” a cura della Colombi big band. Sabato 2, dalle 9, mercatino in via Fusinato, alle 17 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa e alle 21,30 concerto dei Radio Ga Ga.

Domenica 3 luglio, oltre alla fiera, alle 11 apertura degli stand gastronomici in piazza Sciesa, alle 17 esibizione Twirling a cura della Ads Twirling Pra’. Alle 19 musica dal vivo con MarcoEffeMusica. Alle 23,15 circa, gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

«Dopo il successo della scorsa domenica della Fiera di San Pietro alla Foce – dichiara l’assessore al Commercio e Artigianato Paola Bordilli – anche l’appuntamento di Pra’ sarà un evento di grande richiamo che, grazie al Civ, porterà intrattenimento, musica e socialità per tre giorni all’interno del Borgo di Pra’ Palmaro e della delegazione. Una tre giorni che valorizzerà il tessuto sociale ed economico del quartiere e che culminerà nello spettacolo pirotecnico serale. Le fiere nelle delegazioni, a due passi dal mare, sono un’ottima occasione per scoprire il nostro territorio, visitare i quartieri e magari abbinare anche una giornata al mare sul nostro litorale, da Ponente a Levante. Il prossimo appuntamento sarà a Pegli con la Fiera del Mare a metà luglio».