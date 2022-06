Brand identity, lavoro sostenibile, organizzazione dei processi in digitale, competitività, business generation: sono questi i temi che verranno affrontati durante l’11^ edizione di Expandere Liguria, in programma per martedì 14 giugno presso Villa del Principe, Genova, a cura della Compagnia delle Opere Liguria.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno a questo link

Il programma dei lavori sarà strutturato attraverso workshop dedicati ai singoli temi, ai quali si aggiunge anche quello specifico per le opere sociali.

La brand identity è la sfida per imparare a comunicare il proprio valore unico all’interno dell’azienda: scoprire, riscoprire e rendere visibile il modo unico con cui ciascuna impresa fa quello che fa, anche magari comune a tanti. Riguarda quindi la nostra consapevolezza e la disponibilità a imparare a comunicare il nostro “valore unico”, per costruire una identità riconoscibile da parte del cliente, del dipendente, del territorio. A trattare del tema, nell’ambito di Expandere, sarà Valerio Tagliacarne, esperto di branding e comunicazione, creatore di Ink (azienda che produce pezzi unici di gioielleria), consulente di branding e allenatore di impresa in “Palestra d’Impresa”. Tagliacarne fornisce supporto ad altri imprenditori nella costruzione di strategie di branding e marketing.

Il lavoro sostenibile è uno dei tre temi proposti nell’ambito del percorso associativo 2022 di CdO ed è stato affrontato durante l’incontro del 29 marzo: “Con parole nuove. Come riscrivere il vocabolario del lavoro nell’impresa”. A occuparsene sarà Alessandro Kadolph, co founder e partner di Tabata srl e consulente e formatore esperto nel campo dello sviluppo amministrativo e della gestione del cambiamento.

La business generation si traduce nella ricerca di nuove opportunità, nuovi clienti, nuovi mercati e sbocchi. Questa modalità passa attraverso varie fasi, tra cui lo studio di una strategia, la generazione di nuove relazioni e nuovi contatti e la messa a terra attraverso la conversione di tutto questo in clienti e ordini. Ma business generation significa anche fidelizzazione ed espansione dei clienti e dei mercati già serviti. Ci guiderà nel lavoro Massimiliano Domizio, senior business development manager presso Cribis. Da sempre nelle vendite dei servizi alle imprese, ha maturato esperienze di vendita diretta e indiretta in tutti i cluster di mercato.

L’organizzazione dei processi in digitale riguarda l’insieme dei cambiamenti culturali, organizzativi, sociali e infine tecnologici, associati con le applicazioni di tecnologia digitale. Va oltre la semplice adozione di nuove tecnologie e permette di efficientare processi, erogare servizi, fornire beni, far vivere esperienze, utilizzare grandi quantità di contenuti, creando nuove connessioni tra persone, luoghi e cose. La trasformazione digitale delle aziende è un mutamento necessario e non procrastinabile per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese nell’era digitale. A Expandere, del tema tratterà Carlo Occhiena, founder di Aziona, azienda leader nel settore della trasformazione digitale per le imprese.