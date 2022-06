Fratelli Carli arriva anche a Vicenza, con un nuovo emporio della catena retail, che aprirà al pubblico sabato 2 luglio. La cerimonia inaugurale, con taglio del nastro, sarà venerdì 1 luglio, alle 17.

Per la storica azienda olearia, che dal 1911 vende direttamente al consumatore e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 19esimo punto vendita in Italia, il secondo in Veneto dopo quello storico attivo a Padova da 17 anni.

«Il Veneto – commenta Claudia Carli, brand marketing manager di Fratelli Carli – è una regione molto importante per noi, dalla grande potenzialità. Dopo Padova, ci aspettiamo molto anche da Vicenza. Questo secondo punto vendita nella regione non rappresenta per noi un punto di arrivo: stiamo valutando ulteriori espansioni. È sicuramente un momento importante per noi e l’opening di sabato ci riempie di stimolo per arrivare presto a contare 20 punti vendita diffusi nei più bei salotti d’Italia».

Il quartiere scelto da Fratelli Carli per l’apertura a Vicenza è uno dei principali luoghi dello shopping ed è uno dei più scenografici, grazie agli splendidi palazzi presenti che affascinano i visitatori.

Un ulteriore segnale, in questo periodo di piena ripresa per l’Italia, è quello di continuare nel piano di sviluppo della propria catena monomarca e di scegliere ancora una volta il centro storico di una delle più belle città italiane.

Oltre all’olio Carli (di oliva ed extra vergine), nel nuovo emporio vicentino sarà possibile trovare tutti i prodotti e le conserve alimentari della tradizione gastronomica mediterranea, come tonno, verdure sott’olio, olive, pesto e sughi pronti, salse, pasta, una gamma bio, vini, aceti e dolci.

Per oltre un secolo Fratelli Carli ha basato il proprio modello di business sulla vendita diretta al proprio consumatore, intuendo che il rapporto diretto con la clientela e la possibilità di conoscere le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti, a lungo. Nell’ultimo decennio, a questo canale – che pur rimane fondamentale – l’azienda ha affiancato punti vendita fisici, dove incontrare nuovi consumatori e consentire loro di vivere un’esperienza completamente immersiva tra i valori e le peculiarità della marca. Proprio la “libertà di scelta” del consumatore resta uno dei punti di forza dell’emporio che offrirà un’ampia varietà di servizi per fare la spesa: chi visiterà il negozio, potrà scegliere di portarla via con sé oppure di farsela recapitare a casa; sarà possibile prenotare telefonicamente i propri prodotti preferiti e concordare poi la tipologia di consegna; inoltre, si potrà compilare un’apposita “lista della spesa”, scegliendo, ancora una volta, di ritirare il sacchetto pronto alla cassa.