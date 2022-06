Nel cuore dell’antica Genova, in via della Posta Vecchia 10 rosso, è nato l’eco-incubatore Grow-up realizzato e promosso da Cflc (Cooperativa formazione lavoro cooperazione) nell’ambito del progetto Resmyle, gestito in collaborazione con Il Laboratorio e Social Hub Genova.

Resmyle è il progetto europeo finanziato dall’Eni-Cbc Med Programme, di cui Cflc Impresa Sociale è partner; ha l’obiettivo di sensibilizzare giovani Neet al tema dello sviluppo sostenibile coinvolgendoli in attività di formazione, di scambio e di accompagnamento alla creazione di impresa.

L’eco-incubatore Grow-up (che in italiano si può tradurre con un messaggio di incitamento: “Cresci!”) è quindi rivolto ai giovani e si propone di promuovere e accompagnare nuove attività lavorative e nuova imprenditorialità ispirate in particolare ai temi della sostenibilità.

Grow-up è un luogo, un servizio, un percorso, un’opportunità per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

La Call for ideas nasce per supportare i giovani nello sviluppo di idee imprenditoriali ed è aperta a chiunque nella fascia di età menzionata. Le idee scelte beneficeranno di un percorso formativo e di accompagnamento gratuito, con incontri di 2 ore in orario serale e incontri di mentoring personalizzati, finalizzato alla realizzazione di imprese economicamente sostenibili.

Per partecipare non è necessario avere già un’idea specifica da sviluppare: il percorso infatti è rivolto anche a chi vuole acquisire competenze basandosi su un caso studio ipotetico o da implementare in futuro. È un modo, dunque, anche per iniziare a mettersi in gioco per avviare la propria autonomia lavorativa.

Michela di Giorgio, giovane progettista di Cflc e referente dell’eco-incubatore, lancia un messaggio: «Grow-up è un servizio che aiuta ragazzi e ragazze a trovare la propria strada attraverso percorsi di formazione e di accompagnamento, in collaborazione con Social Hub Genova e la cooperativa il Laboratorio. Social Hub ha a disposizione un team di esperti in materia di imprenditorialità, green economy e blue economy. Veniteci a trovare tutti i giorni in via della Posta Vecchia»

COME PARTECIPARE

La Call è rivolta a giovani dai 18 ai 29 anni che hanno concluso il ciclo di studi universitari, superiori o professionali, o che non hanno conseguito alcun titolo.

Ci si candida entro il 16 giugno, compilando il form oppure inviando un’e-mail a info@growupecoincubatore.it con i propri data anagrafici e una descrizione molto sintetica dell’idea che si intende realizzare.

Ogni progetto può essere presentato da un singolo candidato o da un team.

INFORMARSI

È disponibile il sito web.

Per informazioni si può scrivere a info@growupecoincubatore.it o telefonare al numero 010.8078682.