Il presidente di Confesercenti La Spezia Alessandro Ravecca, tra i soci fondatori e presidente di Cibiamogroup, è stato riconfermato per un secondo mandato alla presidenza nazionale di Federfranchising, l’associazione di Confesercenti che raccoglie le imprese del franchising, dai franchisor ai franchisee. Ravecca, classe 1967, è stato eletto alla unanimità dai soci, riuniti ieri in assemblea elettiva all’auditorium Giorgio Gaber del Palazzo Pirelli a Milano.

«La riconferma alla presidenza di Federfranchising rappresenta, per me, una nuova ripartenza – dichiara Ravecca – il nostro obiettivo è, in primis, di riprendere la vita associativa come eravamo abituati, con incontri e iniziative che hanno permesso alla nostra associazione di crescere e di consolidarsi nel panorama italiano, e che i due anni di pandemia ci hanno rallentato. Vogliamo e dobbiamo anche spingere l’acceleratore sulla promozione e lo sviluppo della cultura del franchising: una cultura che nel nostro Paese è ancora molto indietro rispetto al resto d’Europa, un ritardo che incide negativamente sulle potenzialità del settore per la nostra economia».

«Per quanto riguarda le azioni di sostegno agli associati, che Federfranchising intende continuare ad attuare – aggiunge Ravecca – verteranno essenzialmente sugli aspetti della formazione, della promozione dei marchi associati, dell’accesso al credito, dell’internazionalizzazione e dell’utilizzo degli enti bilaterali».

L’assemblea elettiva è stata presieduta dal vicepresidente vicario nazionale di Confesercenti Nico Gronchi, e i lavori relativi agli adempimenti statutari sono stati seguiti dalla coordinatrice nazionale Luisa Barrameda e da Rosanna Spinelli e Gianluca Naldoni, componenti della commissione elettorale.

A seguito dell’elezione del presidente, si è tenuto il convegno “New Retail Trends: Dall’offline all’online”. Al convegno, condotto da Armando Garosci, direttore di Largo Consumo, hanno partecipato Pietro Nicastro, ceo and founder di Löwengrube, Aurelio Marchese, direttore sviluppo di BricoIo spa, Michael Nazir Lewis, founder di I Love Pokè, Antonella Ceschi, partner di Bird & Bird, Simona Portigliotti, marketing, com, csr & innovation director di NHOOD, Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More, Diego Valazza, business development director di Lendlease.

Il convegno è stato anche l’occasione per la presentazione di due report di grande interesse per il settore del franchising e del retail: “Il profilo dell’imprenditore affiliato – Osservatorio Imprenditoria Retail 2022” a cura di Armando Garosci, e “Proximity Loyalty: everywhere you go! Sempre più imprese puntano ad omnicanalità ed everywhere commerce nella loro strategia di fidelizzazione” a cura di Antonio Pagani, presidente dell’Osservatorio Shopper Marketing e COO/CMO, CheckBonus.