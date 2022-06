Dei venti Comuni che vanno alle elezioni amministrative questo 12 giugno, in provincia della Spezia, a parte il capoluogo, ce n’è solo un altro: Luni (8.405 abitanti).

Sono due le liste in lizza: Uniti con Silvestri sindaco sostiene il sindaco uscente Alessandro Silvestri nella corsa a primo cittadino. Davide Paolo Poli è il candidato della lista Insieme per Luni.

Elenco candidati Luni

In Provincia di Savona sono sette i Comuni al voto



Altare (2.127 abitanti)

Due le liste: Altare con Noi Insieme – Grisolia sindaco a sostegno di Giuseppe Grisolia e Insieme per Altare – Briano sindaco per il sindaco uscente Roberto Briano.

Elenco candidati Altare

Boissano (2.437 abitanti)

I candidati sono due: Massimo Zarrillo, per la lista Scegli Buinzan – Zarrillo sindaco e Paola Devincenzi per Boissano Unita – Devincenzi sindaco.

Elenco candidati Boissano

Borghetto Santo Spirito (5.154 abitanti)

Lista Borghetto c’è – Canepa sindaco sostiene il primo cittadino uscente Giancarlo Canepa ed è formata da Massimo Allegri, Luca Angelucci, Carolina Bongiorni, Maria Carla Calcaterra, Maicol Campisi, Alessio D’Ascenzo detto Alessio, Paolo Antonio Erre, Andrea Frangelli, Carla Celeste Lo Presti detta Celeste, Bruna Mastrasso, Giovanni Matti Altadonna e Veronica Ragazzo.

La lista Borghetto Domani – Giraldi sindaco sostiene Pier Giorgio Giraldi ed è formata da Davide Andreis, Santino Arena, Antonio Basso, Cinzia Bertorello, Jennifer De Zanet, Anna Ferrante, Daniela Guzzardi, Maria Grazia Oliva, Alessio Reale, Giorgia Rocco, Gianfranco Sarpero, Pietro Sorrentino.

Cairo Montenotte (13.237 abitanti)

Tre i candidati sindaco in lizza nel Comune della val Bormida: Giorgia Ferrari, lista civica Cairo in Comune; il primo cittadino uscente Paolo Lambertini sostenuto da Noi per Cairo e Fulvio Briano per la lista Fulvio Briano sindaco + Cairo.

Le liste complete dei candidati consiglieri sono qui.

Calizzano (1.550 abitanti)

Solo una lista in lizza. In questo caso sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti.

Pierangelo Olivieri, sindaco uscente è il candidato di Obiettivo Comune, Olivieri sindaco.

Elenco candidati Calizzano

Giusvalla (450 abitanti)

Due le liste: Per Giusvalla a sostegno del sindaco uscente Marco Perrone e Vince Giusvalla per Franco Costantino.

Elenco candidati Giusvalla

Noli (2.801 abitanti)

Sono tre i nomi che si contendono la carica di sindaco del Comune commissariato: Ambrogio Repetto candidato di Prospettiva Noli – Repetto sindaco; Marino Pastorino è il nome della lista Noli nel Cuore Pastorino sindaco; Marina Gambetta è la candidata di In Repubblica 3.0 Marina Gambetta sindaco.

L’elenco dei candidati si può trovare qui.