Cicagna (2.566 abitanti) è il primo Comune della Provincia di Genova a eleggere il sindaco: viene confermato il primo cittadino uscente Marco Limoncini con il 71,9% dei voti. La lista civica La Cicogna guadagna così 7 seggi contro i 3 di Buongiorno Cicagna! di Antonietta Antonaci (28,81%). Hanno votato il 59,28% degli aventi diritto.

Rovegno (568 abitanti) vede riconfermato il sindaco uscente Giuseppe Giovanni (detto Pinuccio) Isola per la lista Uniti per Continuare (51,5%); Davide Rettagliata con la lista Una valle in comune si è fermato al 29,57% delle preferenze, ottenendo 2 seggi, mentre Celestino Guarnieri per la lista Rovegno, con il 18,94% ha guadagnato solo un seggio. Su 456 elettori ha votato il 66,67% (304).

Ad Arenzano (11.584 abitanti) vince Francesco Silvestrini della lista Insieme per Arenzano con il 43,43% dei voti. Per lui 11 seggi. Secondo posto per Giacomo Robello (lista Vivi Arenzano) con il 31,17% e tre seggi. Daniela Tedeschi in Sala per la lista ApertaMente Arenzano è terza con il 22,63% dei voti e due seggi; William Sereno Mirko Lanzoni per la lista Adesso Arenzano non conquista seggi (2,77%).

L’ex vicesindaco di Genova sotto Beppe Pericu ed ex assessore regionale alla Salute della Regione Liguria Claudio Montaldo è sindaco di Ceranesi (4.006 abitanti) con il 56,24% dei voti per la sua lista Una storia in Comune (8 seggi). Sconfitto il sindaco uscente Emanuela Molinari (lista Bene Comune) con il 29,02% (3 seggi). Il consigliere di opposizione Gerardo Altosole si ferma al 14,74% con la lista Uniti per Ceranesi (un seggio).

Paola Negro diventa il nuovo sindaco di Pieve Ligure (2.582 abitanti). Vince con il 55,45% dei voti per la lista Pieve nel Cuore. Enrico Montobbio (Per Pieve) raggiunge il 44,55%. Ha votato il 42,16% degli aventi diritto.