Quattro i Comuni al voto in provincia di Imperia.

Pornassio (584 abitanti) è il primo Comune ad avere eletto il sindaco. C’era una sola lista: Pornassio Domani a sostegno del candidato sindaco Vittorio Adolfo. Questi i nomi degli eletti consiglieri: Bertora Marina, Bertora Sabrina, Cacciò Marco, Castella Cristina, Destefani Antonello, Ghirardelli Marco, Lavagna Domenico, Riccardi Gaetano, Rovella Paola, Siccardi Fabio.

Gli elettori erano 486 i votanti sono stati 288 (59,26%). In questo caso sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, perché ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti.

Il nuovo sindaco a Perinaldo (912 abitanti) è l’ex vicesindaco Francesco Guglielmi (in carica prima del commissariamento a causa delle dimissioni in massa). Per la sua lista Insieme per Perinaldo il 74,68% dei voti e sette seggi. Vince su Mauro Agosta della lista Perinaldo 2.0 (25,32%)

A Bajardo (312 abitanti) la spunta l’attuale assessore Remo Moraglia (lista Bajardo nel cuore), che vince con il 61,67% dei voti su Tito Aurigo (38,3%). Ha votato il 69,64% degli aventi diritto.



Il Comune più grande, Taggia (14.032 abitanti), vede un grande successo del primo cittadino uscente Mario Conio per la lista Insieme Mario Conio sindaco (82,01 dei voti e 11 seggi). Distanziati, di gran lunga, Gabriele Cascino candidato per la lista Progettiamo il futuro Cascino sindaco (10,35% dei voti e 3 seggi), Marco Ardoino della lista civica Progetto Comune (4,43% voti e 1 seggio) e Giuseppe Lo Iacono della lista arma di Taggia per Taggia (3,21% voti e 1 seggio).