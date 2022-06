Sono venti in totale i Comuni che sono chiamati al voto in Liguria. Oltre ai due capoluoghi Genova e La Spezia (di cui Liguria Business Journal si occuperà a parte), ce n’è solo un altro superiore a quindicimila abitanti: Chiavari. Gli altri sono tutti con popolazione inferiore.

Ecco i candidati sindaco per i Comuni in Provincia di Genova

Arenzano (11.584 abitanti)

Sono quattro i candidati sindaco: Daniela Tedeschi in Sala per la lista ApertaMente Arenzano; William Sereno Mirko Lanzoni per la lista Adesso Arenzano; Francesco Silvestrini per la lista Insieme per Arenzano e Giacomo Robello per Vivi Arenzano lista Civica.

Ceranesi (4.006 abitanti)

La sfida è tra tre candidati: il sindaco uscente Emanuela Molinari per la lista Ceranesi Bene Comune; l’ex assessore regionale alla Salute Claudio Montaldo per la lista Una storia in Comune Montaldo Sindaco e Gerardo Altosole per la lista Uniti per Ceranesi.

Chiavari (27.338 abitanti)

Sono sei i candidati sindaco: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle; Federico Messuti per le liste Di Capua Avanti Chiavari, Giovani per Chiavari, Maestrale e Partecip@ttiva; Giovanni Giardini per le liste Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, Giovanni Giardini sindaco e la lista che racchiude Lega Salvini, Forza Italia Berlusconi per Chiavari, Noi con l’Italia, Italia Unione di Centro, Chiavari sempre al centro e Giardini sindaco; Luigi Lanata per la lista Chiavari Libera; Mirko Bettoli per le liste Al Centro Chiavari, Pd e Sinistra per Chiavari; Silvia Garibaldi per le liste Chiavari per tutti, Con Silvia vola Chiavari e Insieme si può Silvia Garibaldi sindaca.

Cicagna (2.566 abitanti)

A Cicagna si sfidano Antonietta Antonaci per la lista civica Buongiorno Cicagna Partecip@ttiva e il sindaco uscente Marco Limoncini per la lista civica La Cicogna.

Pieve Ligure (2.582 abitanti)

Sono due i candidati alla carica di sindaco dopo i due mandati di Adolfo Olcese: Enrico Montobbio per la lista Per Pieve e Paola Negro per la lista Pieve nel cuore.

Rovegno (568 abitanti)

A Rovegno sono tre a sfidarsi: il sindaco uscente Giuseppe Giovanni (detto Pinuccio) Isola per la lista Uniti per Continuare; Celestino Guarnieri per la lista Rovegno e Davide Rettagliata per la lista Una valle in comune.

