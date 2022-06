Il Comune di Chiavari (27.338 abitanti) andrà al ballottaggio e potrebbe essere l’unico in Liguria, visto che alla Spezia, a scrutinio ancora in corso, Peracchini è al 53%.

Federico Messuti per le liste Di Capua Avanti Chiavari, Giovani per Chiavari, Maestrale e Partecip@ttiva è arrivato al 48,54%. Non basta anche se il secondo, Mirko Bettoli per le liste Al Centro Chiavari, Pd e Sinistra per Chiavari, ha raggiunto solo il 16,85%.

Al terzo posto Silvia Garibaldi (15,81%) per le liste Chiavari per tutti, Con Silvia vola Chiavari e Insieme si può Silvia Garibaldi sindaca, seguita da Giovanni Giardini, il candidato sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e dalla lista civica Giovanni Giardini sindaco (14,01%).

Davide Grillo del Movimento 5 Stelle si ferma al 2,81%. Ancora più indietro Luigi Lanata della lista Chiavari Libera Lanata sindaco (1,98%).