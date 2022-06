Dei venti Comuni chiamati al voto in Liguria, sono quattro in Provincia di Imperia. Si tratta di centri molto piccoli, in prevalenza. Solo Taggia è il più grande, ma comunque sotto i 15 mila abitanti.

Ecco i candidati sindaco e le liste che li sostengono

Bajardo (312 abitanti)

Sono due le liste: Insieme per Baiardo sostiene Tito Aurigo. Questi i candidati: Daniele Conio (Lele), Emilia Fascina, Denise Gaminera (Garibaldi), Olivier Kamen, Vincenzo La Porta, Maria Maddalena Moriano, Angelo Palma, Costantino Parodi, Eliza Beata Sajdak, Cinzia Siccardi.



L’altra lista Bajardo nel cuore ha come candidato sindaco Remo Moraglia, attuale assessore. I candidati consiglieri sono: Luca Bassignana, Anna Maria Bussone, Valeria Ferrari Acciajoli, Riccardo Gasciarino, Roberto Giordano, Francesco Laura, Daniela Martini, Fiamma Concetta Rubino, Nicoletta Tripepi, Fabrizio Zappettini.

Perinaldo (912 abitanti)

Anche a Perinaldo, Comune commissariato, sono due le liste: Insieme per Perinaldo che sostiene Francesco Guglielmi (sindaco in carica sino al 2020) è formata da Alberto Passerone, Alessandra Ragalzi, Emanuele Paoletti, Orsola Baronchelli, Selena Biancheri, Marco Laiolo, Maurizio Casonato e Marco Mauro. L’altra lista è Perinaldo 2.0 che sostiene il candidato Mauro Agosta: Andrea Gramagna, Dinuccio Molinari, Serena Balbis, Giuseppe Luppino, Loris Fogliarini, Stefano Bottero e Roberto Amisano.

Pornassio (584 abitanti)

C’è una sola lista: Pornassio Domani a sostegno del candidato sindaco Vittorio Adolfo. Questi i nomi: Bertora Marina, Bertora Sabrina, Cacciò Marco, Castella Cristina, Destefani Antonello, Ghirardelli Marco, Lavagna Domenico, Riccardi Gaetano, Rovella Paola, Siccardi Fabio.

In questo caso sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti.

Taggia (14.032 abitanti)

Quattro i candidati sindaco: il primo cittadino uscente Mario Conio per la lista Insieme Mario Conio sindaco; Giuseppe Lo Iacono per la lista Arma di Taggia per Taggia – L’alternativa – Lo Iacono sindaco; Gabriele Cascino candidato per la lista Progettiamo il futuro Cascino sindaco; Marco Ardoino della lista civica Progetto Comune.

