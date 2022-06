Ci sono anche due imprese innovative liguri fra le cinque vincitrici della Fr.I.Net 4.0 Cup che parteciperanno, oggi e domani, al salone VivaTech di Parigi: sono Futuredata, che si è concentrata sulla sostenibilità del ciclo di vita degli apparecchi elettrici ed elettronici, e la Sant’Anna srl Agricola, attiva in ambito di economia circolare in campo agricolo.

Il partenariato del progetto FR.I.NET4.0, composto dalla Camera di Commercio di Genova (Capofila), Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari, Pont-Tech e dalla Camera di Commercio e Industria del Var, nell’ambito delle attività previste dal Progetto, supporta la partecipazione di 5 aziende innovative dei diversi territori al Salone internazionale Vivatech in programma a Parigi dal 15 al 18 giugno: Futuredata srl, Azienda Sant’Anna srl Agricola, Abzero, Green Social Bench, Key4U Srl per le regioni partner italiane e Sakowin ed Efisun per la regione francese.

Nell’ambito dei servizi di accompagnamento delle imprese del progetto Fr.I.Net 4.0 la partecipazione delle aziende vincitrici della Fr.I.Net 4.0 Cup al salone internazionale è prevista nelle giornate del 15 e 16 giugno 2022.

Tali aziende hanno partecipato alla Fr.I.Net 4.0 Cup, svolta a Pontedera il 7 aprile scorso e si sono classificate ai primi posti in graduatoria a livello partenariale.

Viva Technology è uno dei più importanti eventi annuali europei dedicati alla tecnologia e all’innovazione digitale e nel 2019 vi hanno partecipato 124 mila visitatori, 13 mila startup, alcune delle principali multinazionali del settore hi-tech (Google, Huawei, Amazon Web Services, IBM, Intel, Cisco, Alibaba Group, ecc.) e un fitto programma di conferenze con 400 relatori di alto profilo, tra cui Mark Zuckerberg (fondatore e ceo di Facebook), Jack Ma (fondatore di Alibaba), Dara Khosrowshahi (ceo di Uber) e Satya Narayana Nadella (ceo di Microsoft). L’edizione 2020 è stata annullata a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e, a fronte del perdurare della pandemia, nel 2021 l’evento si è svolto in modalità ibrida, in parte in presenza a Parigi (con accessi ridotti e significative misure di contenimento) e in parte online, e ha visto la partecipazione di 140 mila persone (114 mila online e 26 mila in presenza).

L’edizione 2022 si svolgerà ancora in modalità ibrida, ma con una maggiore partecipazione in presenza in un’area espositiva di 45 mila mq all’interno del polo fieristico Paris Expo Porte de Versailles.

Tra le peculiarità dell’iniziativa rientrano i due programmi di promozione dedicati rispettivamente alle startup europee (Europa Tech) e alle imprese innovative delle economie emergenti del continente africano (Africa Tech). L’evento è organizzato dall’agenzia pubblicitaria Publicis Groupe e da Groupe Les Echos, editore del maggiore quotidiano finanziario francese.

Grazie al progetto i partner hanno acquistato uno spazio espositivo collettivo all’interno dell’Area Startup Village e un pass start-up per le seconde classificate.

Le imprese liguri al Salone Internazionale Vivatech

Futuredata è una startup innovativa che dal 2018 sta sviluppando la piattaforma Ariadne, Data-driven Materials Recovery System, per promuovere la sostenibilità e l’economia circolare durante tutto il ciclo di vita degli apparecchi elettrici ed elettronici, migliorando significativamente i processi di selezione e riciclo delle materie prime ivi contenute. Il servizio offerto è rivolto ai produttori di aee aggiungendo ai loro prodotti un valore ambientale e rispondono alla richiesta dei consumatori più sensibili alla lotta al cambiamento climatico.

Sant’Anna srl Agricola, nata nel 2016 con l’obiettivo di contribuire alla crescita del territorio locale, è fortemente orientata a un’economia circolare basata su una produzione propria di energia e sull’utilizzo di tecnologie altamente innovative, tra cui l’applicazione in campo agricolo di un di motore a idrogeno e il monitoraggio remoto di tutte le attività produttive grazie all’impiego di un software (control room digital farm) per la rilevazione degli scostamenti nelle colture in tempo reale e un tempestivo intervento di controllo e correzione.