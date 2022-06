Coopstartup, il programma che ha permesso in passato in Liguria di far decollare numerose nuove cooperative, si tinge di rosa. E con CoopstartupHer sostiene idee e imprese al femminile. Anche nella nostra regione.

Promosso dalla Commissione Pari Opportunità di Legacoop e Coopfond con l’obiettivo di favorire la creazione e lo sviluppo di imprese cooperative a maggioranza femminile, CoopstartupHer è un bando rivolto a gruppi di almeno tre persone, in maggioranza donne, che intendano costituire un’impresa cooperativa. Estesa anche a neo-cooperative costituitesi dall’1 gennaio 2021 e la cui base sociale sia composta in prevalenza da donne.

«Un’occasione per tutto il nostro territorio ligure che viene incontro a una tendenza consolidata di donne che si rivolgono ai nostri uffici per chiedere come realizzare cooperative – spiega Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria, alla presentazione avvenuta oggi nella Sala del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova – Saranno prese in considerazione tutte le idee per avviare nuovi servizi ma pure per dare risposte ai bisogni che si sono generate nelle comunità. E anche chi non sarà premiato in questo bando avrà la possibilità di sfruttare una nuova fase di sostegno a nuove forme di start up cooperativo che lanceremo come Legacoop Liguria in autunno».

Prima scadenza il 15 settembre: per chi vuole cogliere l’occasione di CoopstartupHer, entro quella data dovrà presentare la propria idea impresa al femminile. Per farlo occorre iscriversi alla piattaforma.

«Dopo quella data in tutta Italia verranno selezionate le migliori 25 idee che entreranno in un percorso di formazione fino a gennaio del 2023. Dopo la definizione del business plan, un’apposita commissione sceglierà le 5 migliori idee alle quali verrà consegnato un premio di 10 mila euro – ha sottolineato Gianluigi Granero, direttore Area Promozione Coopfond, nel corso della presentazione di oggi – Il sostegno non si fermerà qui. Quando queste nuove cooperative partiranno, il sistema di Legacoop garantirà un ulteriore periodo di accompagnamento e inserimento nel settore economico prescelto».

Il superamento della disparità di genere, nel campo dell’occupazione, ma non solo, costituisce uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e viene ribadita nel nostro Paese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza: la Parità di genere è, infatti, una delle tre priorità trasversali da perseguire in tutte le missioni che lo compongono.

«Apriamo nuove opportunità alle donne in tema di imprenditoria femminile – conferma Laura Amoretti, consigliera di Parità della Regione Liguria – Moltissime donne possono rientrare nel mercato del lavoro creando impresa. Questo bando di Legacoop, gli strumenti messi in campo dalla Camera di Commercio di Genova, le buone prassi che abbiamo consolidato come consiglierà di parità della Regione Liguria insieme alle consigliere di parità delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta e con le rispettive Camere di Commercio: tutto va nella direzione di supportare le donne nella creazione di imprese».

«Questa iniziativa è inserita nel quadro delle attività della commissione Pari Opportunità Legacoop Liguria che svilupperà ulteriori azioni di superamento della disparità di genere, attivando un maggiore accessibilità alle informazioni soprattutto nei territori periferici», conferma Rosangela Conte, responsabile Pari Opportunità di Legacoop Liguria.