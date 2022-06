Passo avanti del riconfermato sindaco di Genova Marco Bucci nella composizione della nuova giunta. L’ostacolo più grosso, la richiesta di Fratelli d’Italia, sembra superato.

Una nota del partito guidato da Giorgia Meloni, sottoscritta dal coordinatore regionale Matteo Rosso, dal coordinatore provinciale e capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari e dal coordinatore metropolitano Antonio Oppicelli, annuncia: “Nella giornata di oggi abbiamo confermato al sindaco che accettiamo la proposta di operare al suo fianco con due assessori in giunta e alcune importanti deleghe attribuite ai consiglieri comunali. Sentita la presidente Giorgia Meloni abbiamo indicato Sergio Gambino che riceverà le deleghe alla protezione civile, volontariato e sicurezza e Alessandra Bianchi che avrà le deleghe allo sport, impianti sportivi e al turismo su proposta del sindaco che ne ha la competenza legale”.

Inoltre “Il consigliere Valeriano Vacalebre si occuperà di politiche abitative in qualità di consigliere delegato e la consigliera Laura Gaggero, che subentrerà in consiglio comunale in seguito alle dovute dimissioni dei consiglieri membri della giunta, riceverà la delega all’innovazione. Il consigliere Franco De Benedictis sarà il capogruppo a Palazzo Tursi“.