Circle Group, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, compie dieci anni.

Nello specifico, la ricorrenza odierna è quella della fondazione della capogruppo, la pmi Innovativa Circle spa, costituita in data 1° giugno 2012 dai soci e manager Luca Abatello e Alexio Picco e società quotata da ottobre 2018 sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nel corso di dieci anni di attività Circle Group è stato protagonista di una significativa crescita dimensionale e del business: negli ultimi quattro anni, in particolare, attraverso quattro fusioni e acquisizioni, sono confluite nel gruppo le esperienze di Info.era, Progetto Adele, Log@Sea e Magellan Circle, che hanno portato a un’offerta di prodotti software e servizi di consulenza strategica e in ambito europeo sempre più completa e integrata per i player del mondo portuale, dei trasporti e della logistica multimodale, da un lato, e per i fruitori della Supply Chain (industria e distribuzione), dall’altro.

Circle Group ha raggiunto nel 2021 un fatturato consolidato di 9,3 milioni (di cui il 30% realizzato all’estero) e impiega oggi 88 unità distribuite nelle diverse sedi di Genova (l’headquarter, con i nuovi uffici da poco inaugurati in Piazza Borgo Pila 40), Milano, Trieste, Bruxelles e Oporto.

Luca Abatello, presidente e ceo, dichiara: «Dal 2012 ad oggi abbiamo compiuto un importante percorso, arrivando a un’ampia copertura internazionale con una forte presenza oggi, oltre che in Italia anche nella Penisola Iberica e nel Mediterraneo, in paesi quali Turchia, Marocco ed Egitto dove abbiamo realizzato i corridoi internazionali Ifstl, e focus di innovazione e sviluppo che ci hanno consentito di supportare molte realtà in progetti di business process reengineering e digitalizzazione avendo sempre un approccio concreto e pragmatico; davanti a noi poi abbiamo 3 anni importantissimi secondo il percorso della Roadmap 2024 Connect 4 Agile Growth condiviso con i nostri stakeholder e investitori».