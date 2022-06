Circle spa, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, a capo di Circle Group, gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, ha ottenuto da Simest un finanziamento agevolato per l’importo complessivo di 433.659 euro (di cui 108.415 euro come cofinanziamento a fondo perduto).

Il finanziamento e cofinanziamento assegnati sono relativi ai progetti di internazionalizzazione che Circle Group sta realizzando in Portogallo e Belgio (dove è già presente con sedi a Oporto e Bruxelles) con espansione poi verso altri Paesi centro europei e mediterranei.

«Siamo molto lieti della fiducia e conferma di Simest, finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero, per averci accordato questo finanziamento agevolato, di cui circa un quarto a fondo perduto, per sostenere le attività necessarie all’espansione di Circle Group sui mercati esteri, uno dei quattro pillar della Roadmap 2024 Connect 4 Agile Growth», ha dichiarato Luca Abatello, presidente & ceo di Circle Group.