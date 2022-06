Giuseppe Muni ritorna al vertice del Centro Commerciale Le Terrazze della Spezia. Era stato già in carica come direttore dal 2011 al 2015.

Giuseppe Muni è un volto noto per Sonae Sierra, vista la sua precedente esperienza non solo come manager del centro spezzino ma anche di Galleria Borromea (MI) negli anni 2017-2019.

Inoltre, negli ultimi tre anni, ha lavorato come Asset & Property Manager per centri e parchi commerciali del territorio nazionale, consolidando la propria conoscenza nella gestione tecnico–amministrativa di questa tipologia di immobili.

Le Terrazze è un centro commerciale situato alla Spezia in via Fontevivo. Con una Gla (Superficie Lorda Affittabile) complessiva pari a 38.600 mq, è il maggiore centro commerciale della provincia. Vanta un’offerta completa ed equilibrata, con 103 unità retail a pieno regime di cui oltre 80 negozi, 16 ristoranti e bar, 1 ipermercato, 1 palestra con piscina, 1 sala giochi. Aperto da marzo 2012, il centro è attualmente gestito da Sonae Sierra, società internazionale specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali.