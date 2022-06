L’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige tenutasi oggi, in unica convocazione, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 9 membri, nonché il suo presidente e il vicepresidente, per il triennio 2022 – 2024, con scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, sulla base di due liste presentate dai soci ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, come segue:

alla lista presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, socio di maggioranza alla data di presentazione della lista stessa, che ha ottenuto il maggior numero di voti assembleari, (n. 613.778.062 voti, pari al 90,929283% delle azioni ammesse al voto e al 80,683475% del capitale sociale ordinario), sono stati nominati i seguenti consiglieri:

Gianni Franco Papa, presidente

Roberto Ferrari, vicepresidente

Elvio Sonnino

Mirca Marcelloni

– Sabrina Bruno

Paola Demartini

Miro Fiordi

Gaudiana Giusti

La lista presentata dal socio Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo Italiano spa ha nominato consigliere (n. 45.999.106 voti, pari al 6,814622% delle azioni ammesse al voto e all’ 6,046758% del capitale sociale ordinario): Diego Schelfi

Matteo Bigarelli è stato nominato nominato direttore generale.

L’assemblea ha autorizzato il consiglio di amministrazione a rinunciare transattivamente alle azioni di responsabilità intraprese nei confronti degli ex amministratori Cesare Castelbarco Albani e Piero Luigi Montani alle condizioni descritte nella relazione del consiglio di amministrazione all’assemblea dei soci.