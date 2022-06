Banca Carige informa che oggi tutti i componenti del consiglio di amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni incondizionate e irrevocabili dalla carica di amministratore, con effetto alla data dell’assemblea ordinaria già convocata per il prossimo 15 giugno per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Le dimissioni dei componenti del cda sono state rese nel contesto dell’esecuzione del contratto per la cessione della partecipazione di controllo nel capitale sociale della banca da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi e dello schema volontario di intervento a Bper Banca e alla luce di alcune pattuizioni strettamente funzionali all’esecuzione dell’operazione tra le parti del contratto di cessione, per le quali sono state eseguite le relative formalità pubblicitarie indicate dall’art. 122 del Testo unico della finanza.

Le ragioni delle dimissioni sono esposte nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul relativo punto dell’ordine del giorno e disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it (alla sezione Governance – Assemblee).