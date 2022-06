Cresce il numero delle aziende iscritte all’albo delle Botteghe Storiche genovesi: lo si legge sulla pagine Facebook della Regione Liguria.

Sono sei le imprese che entrano a far parte dell’albo: si tratta di Gioielleria Magnone di Sestri Ponente, Trattoria da Maria di vico Testadoro, Antica Friggitoria Carega in Sottoripa, Gioielleria Zaccaria di Corso Buenos Aires, Laboratorio del Rame in via Celesia a Rivarolo, Ostaia de Baracche di via delle Baracche.

L’albo delle Botteghe storiche genovesi è stato istituito nel 2011 per tutelare e valorizzare lo storico patrimonio commerciale di Genova.