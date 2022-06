Il pessimismo manifestato sulle prospettive per l’economia da Elon Musk, che ha annunciato il taglio del 10% della forza lavoro di Tesla, cioè circa 10mila dipendenti, ha frenato le Borse europee, tutte negative in chiusura. Parigi segna -0,23%, a Francoforte -0,26, Madrid -0,16%, Milano -1,06%. Londra è chiusa per festività. Spread Btp/Bund a 213 punti (+4,09%)

A Piazza Affari in testa al Mib si è piazzata Leonardo, in scia all’indiscrezione, divulgata dalla Reuters, di un’offerta della tedesca Rheinmetall per il 49% di Oto Melara. Male auto e banche, con Fineco a -4,1%, Bper a -3,4% e Stellantis a -3,31%.

Sul mercato dei cambi, l’euro è trattato a 1,0718 dollari da 1,0725 ieri in chiusura. Debole lo yen, indicato a 140,12 per un euro (da 139,19) e 130,72 per un dollaro (129,83).

Petrolio ancora in rialzo all’indomani della decisione dell’Opec+ di accelerare l’incremento di produzione in estate e dalla netta contrazione delle scorte Usa. Il Brent agosto scambia a 119,67 dollari al barile (+1,75%) e il Wti luglio a 119,97 (+1,8%. Gas naturale europeo in calo dell’1,1% a 83 euro al magawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.