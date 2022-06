La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,57% a quota 24.564 punti. Nel listino principale Leonardo guadagna il 2,54%, Amplifon l’1,54% e Iveco Group l’1,36%. In calo Tenaris (-1,55%).

Apertura in rialzo per le principali Borse europee, anche oggi a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Londra. Parigi guadagna lo 0,69% a 6.545 punti.

Stesso avvio per Francoforte ma a 14.585 punti.

Borse asiatiche in rialzo e scarto ridotto con le piazze cinesi chiuse per festività.

I listini guardano alle indicazioni dal mercato del lavoro negli Stati Uniti e sempre alle mosse della Fed sui tassi per contenere l’impennata dell’inflazione. Buon passo per con Tokyo l’indice di riferimento Nikkei che chiude a +1,27% nell’ultima seduta della settimana.

Tra i macro attesi nel Vecchio Continente in agenda gli indici pmi servizi e composto di Spagna, Italia, Francia, Germania, Eurozona e Stati Uniti, la produzione industriale in Francia, le vendite al dettaglio dell’Eurozona

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il barile di greggio con consegna a luglio passa di mano a 116,39 dollari con un calo dello 0,41%. Il Brent con consegna ad agosto è scambiato a 117,30 dollari con un calo dello 0,26%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0754 dollari con un aumento dello 0,07%, mentre l’euro yen sale a 139,729 (+0,1%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 204 punti base (-0,18%). Il rendimento è a +3,29%.