Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in rialzo dello 0,62% a 24.656 punti.

Tra i titoli in evidenza Bper Banca (+2,11%), Leonardo (+1,7%) e Stellantis (+1,46%). In calo Ferrari (-1,74%) e Prysmian (-1,2%).

Avvio positivo per le Borse europee. A Londra il Ftse 100 sale dello 0,22% a 7.624 punti, a Parigi il Cac 40 dello 0,62% a quota 6.509 punti mentre a Francoforte il Dax avanza dello 0,63% a quota 14.478 punti.

Seduta incerta per le Borse asiatiche con Tokyo in rialzo dello 0,6%, in scia all’indebolimento dello yen.

Sono in lieve rialzo questa mattina i prezzi del petrolio a livello internazionale. Dopo l’ottovolante della giornata di ieri, aperta con un’impennata ma chiusa poi in calo, il Wti americano con consegna a luglio registra un aumento dello 0,22% portandosi a 114,92 dollari al barile. Il Brent con consegna ad agosto sale invece dello 0,96% a 122,84 dollari.

Nei cambi euro in calo rispetto al dollaro in avvio di giornata, scambiata a 1,0709 su quella americana, con una variazione pari a -0,23%. Rialzo dello 0,17% invece sullo yen, a 138,35.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 202 punti base. Il rendimento sale a 3,17%.