La Borsa di Milano apre in negativo. Il primo Ftse Mib segna un -0,66% a 9.976 punti.

Tra i titoli del listino principale guadagna Bper Banca (+1,16%), mentre perdono Nexi (-2,85%), Moncler (-2,28%) e Stmicroelectronics (-2,22%).

Anche le Borse europee aprono in flessione. Parigi cede lo 0,56% con il Cac 40 a quota 6.412 punti. Stesso avvio per Francoforte con il Dax a 14.364 punti. Londra perde lo 0,41% a 7.560 punti.

Borse asiatiche in calo con le Piazze cinesi nonostante il surplus commerciale record di maggio. Piatta Tokyo (+0,04%).

Oggi attenzione alla riunione della Bce che dovrebbe fornire indicazioni concrete sulla portata della stretta monetaria. Sotto la lente il dato sull’inflazione negli Stati Uniti in programma domani. Per quanto riguarda altri macro l’Istat diffonde i dati sulle spese per i consumi delle famiglie sul 2021 mentre dagli Stati Uniti sono in calendario le richieste di sussidio settimanali.

Quotazioni del petrolio poco mosse dopo la volata della vigilia che ha portato il greggio vicino ai prezzi massimi da 14 anni e alla chiusura di giornata più alta di 3 mesi.

A incidere il calo delle scorte. Stamane il Wti passa di mano a 122,07 dollari al barile (122,11 ieri sera) e il Brent a 123,5 dollari al barile con un calo frazionale dello 0,03%

Nei cambi l’euro è poco mosso in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,0712 sul dollaro (1,0715 ieri sera a New York). Nei confronti dello yen l’euro passa di mano a 143,4.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è diminuito a 199 punti base (-0,52%). Il rendimento è a +3,33%