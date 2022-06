Bestmad raddoppia il fatturato e punta a chiudere il 2022 a 1,5 milioni

Bestmad srl, azienda genovese, madre del marchio di occhialeria Kelinse Eyewear, si avvia a chiudere un 2022 oltre le aspettative. A maggio la società ha ampiamente superato il fatturato dello scorso anno (e già duplicato il fatturato per l’eyewear), lasciando presagire una chiusura a fine anno di 1,5 milioni.

Un risultato frutto anche della capillare diffusione del marchio sul territorio, grazie a 13 agenti attivi in tutte le regioni d’Italia, a cui se ne aggiungono tre rispettivamente in Spagna e Francia e uno in Grecia. Con la recente partecipazione alla fiera dell’occhialeria Mido, Kelinse ha puntato a espandere la propria presenza nei negozi di ottica, che a oggi sono più di 260.

«I risultati che abbiamo ottenuto ci motivano ancora di più per lavorare sugli obiettivi che ci siamo prefissati – afferma Alberto Lacagnina, project manager di Kelinse – rafforzare la nostra presenza in Italia e all’estero, su cui puntiamo molto; prendere sempre più attivamente parte alle principali fiere di settore – le prossime, entrambe a settembre 2022, saranno il DaTe a Firenze e il Silmo a Parigi – ma anche lavorare sulla nostra organizzazione interna, per dare un servizio pre e post vendita sempre migliore. Tutto questo supportato da importanti novità di prodotto: molto presto avremo nuovi modelli in collezione, con l’introduzione di nuove referenze in acetato, montature in metallo e sempre più colori disponibili, alcuni veramente particolari e che di certo verranno apprezzati in quanto differenzianti».