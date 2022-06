Gianni Franco Papa è il nuovo presidente di Banca Cesare Ponti, Fabrizio Greco amministratore delegato e direttore generale.

L’assemblea ordinaria dei soci di Banca Cesare Ponti spa tenutasi in data odierna, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nonché il suo presidente e il vicepresidente, per il triennio 2022-2024, con scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, come segue:

Gianni Franco Papa-presidente

Franco Anelli-vicepresidente, Fabrizio Greco, Cesare Castelbarco Albani, Paola Demartini.

L’assemblea ha nominato anche il nuovo collegio sindacale, parimenti per il triennio 2022 – 2024, con scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, come segue:

Alberto De Nigro – presidente

Mario Salaris – sindaco effettivo

Patrizia D’Adamo – sindaco effettivo

Gianandrea Guidi – sindaco supplente

Giorgia Butturi – sindaco supplente

Il board, riunitosi al termine dei lavori assembleari con la presidenza di Gianni Franco Papa, ha nominato Fabrizio Greco amministratore delegato e direttore generale.

Il nuovo amministratore delegato, Fabrizio Greco, che nel Gruppo Bper è responsabile della Direzione Wealth & Investment Management, ha dichiarato: «Sono onorato di essere stato chiamato a ricoprire un ruolo importante come questo, consapevole del prestigio che questa banca si è conquistata negli anni e della rilevanza che riveste, in particolare nei settori del wealth management e del private banking. Insieme ai nuovi amministratori e a tutti i colleghi dedicheremo il massimo impegno per gestire al meglio il processo di valorizzazione dell’azienda e di integrazione nel Gruppo Bper, alla luce dei progetti che riguarderanno la banca all’interno del Piano Industriale presentato nei giorni scorsi».