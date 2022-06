Nuova inaugurazione di Arcaplanet, la catena genovese specializzata nel Pet care che conta oltre 390 punti vendita, circa 2000 dipendenti e un canale e-commerce.

Sabato 10 e domenica 11 giugno è prevista una due giorni di festa per l’inaugurazione a Imola in Via della Senerina 16.

Si tratta del ventiduesimo punto vendita nella Regione.

Per tutto il weekend è prevista la distribuzione di sconti a tutti coloro che si iscrivono al programma fedeltà Arcaclub, che annovera oltre un milione di clienti titolari ArcaCard, e permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati.

Sarà inoltre possibile avvalersi dell’esperienza dei Pet specialist, pronti a trasmettere tutta la loro cura e professionalità attraverso un servizio di consulenza all’acquisto di assoluta eccellenza.

Il nuovo store, con circa 800 metri quadri e 2 casse offre oltre 10.000 referenze tra alimenti, giochi e accessori per cani, gatti, piccoli animali, pesci, anfibi e uccelli.

Lo staff, 4 persone, è stato formato attraverso il training dedicato e specialistico dell’Academy di Arcaplanet, condotto da docenti esperti nel settore e veterinari.