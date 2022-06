Domenica 12 giugno i cittadini italiani saranno chiamati a votare per i referendum abrogativi. In Liguria, nei Comuni di Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Genova, Pieve Ligure, Rovegno, Bajardo, Perinaldo, Pornassio, Taggia, La Spezia Popolare, Luni, Altare, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Calizzano, Giusvalla, Noli, si voterà anche per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23.

Si potrà entrare ai seggi senza mascherina. Lo stabilisce una circolare del Ministero dell’Interno che, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, non impone ma raccomanda agli elettori l’uso della mascherina per prevenire i rischi di contagio.