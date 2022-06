L’Acquario di Genova si aggiudica il primo posto per il servizio al cliente nel segmento Acquari e Zoo secondo l’indagine Italy’s Best Customer Services 2022-2023, realizzata dall’inserto L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con la società internazionale di ricerca e analisi statista.

L’indagine, alla sua prima edizione, ha valutato circa 2.800 aziende e individuato i 522 brand in Italia con il miglior servizio clienti, suddividendo il mercato in 182 categorie e coinvolgendo circa 16.000 consumatori.

I consumatori coinvolti sono stati chiamati a valutare, utilizzando una scala da 1 a 10, le aziende concorrenti sulla base di cinque criteri – disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione, varietà delle soluzioni offerte – che hanno costituito il 50% del voto. Il restante 50% del voto finale è stato determinato dalla propensione a raccomandare l’azienda.

L’Acquario di Genova ha ottenuto il primo posto nel segmento Acquari e Zoo con un punteggio finale medio di 8,43.

Il risultato, scaturito dal giudizio diretto dei consumatori, è considerato un importante riconoscimento da Costa Edutainment, azienda di gestione dell’Acquario di Genova, visto l’impegno nell’ascolto dei propri ospiti affinché la soddisfazione sia uno dei principi guida delle scelte aziendali.

Soddisfazione che non riguarda la sola visita nella struttura, ma che accompagna tutto il percorso di relazione cliente-azienda.