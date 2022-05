Da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022, torna a Marina Genova Yacht & Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, quest’anno con un’edizione speciale nella cornice del raduno delle Vele d’Epoca.

Per celebrare l’incontro tra le due anime di Yacht & Garden, il verde e il mare, per tutta la durata della quattordicesima edizione, le banchine del Marina ospiteranno le Vele d’Epoca: una flotta di imbarcazioni storiche di grande fascino, tra cui la goletta di 29 metri Pandora, ricostruzione in legno di un antico postale ottocentesco, lo yawl Barbara del 1923 e i Sangermani Tulli del 1960 e Mä Vista del 1972.

Tra gli appuntamenti nazionali più attesi del settore, con focus sul giardino mediterraneo, Yacht & Garden propone un calendario ricco e variegato, con oltre 140 espositori tra i più qualificati d’Italia.

In un contesto marino, tra i moli e le banchine, gli appassionati di giardinaggio e della natura potranno trovare essenze e fiori adatti al giardino mediterraneo: piante annuali, biennali e perenni fiorite, alberi e arbusti da bacca, piante cactacee e succulente, piante aromatiche e officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e piccoli frutti, senza dimenticare particolarità come frutti antichi o sementi rare.

Intorno al tema del giardino e della natura, Yacht & Garden propone inoltre arredo e antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e cesteria, stampe botaniche ed erbari antichi, tessuti, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, alimenti e cosmetici bio, libri, riviste e incontri con le associazioni.

Un ricco programma di eventi collaterali, organizzati grazie alla collaborazione con importanti partner e istituzioni, aiuterà infine a valorizzare e diffondere la “cultura del verde e del mare” attraverso l’arte e la tutela dell’ambiente all’insegna della sostenibilità. Incontri, esposizioni, musica, danza e teatro itinerante coinvolgeranno i visitatori durante tutto il weekend, con una serie di appuntamenti dedicati ai bambini, tra laboratori, spettacoli e animazioni.

Curato da Daniela Cavallaro, Yacht & Garden è promosso e organizzato da Ssp Società Sviluppo Porti srl.