Vueling, compagnia aerea del gruppo Iag, per l’estate 2022 opererà 56 rotte in 16 aeroporti italiani. In particolare, dall’aeroporto di Genova Vueling offre la nuovissima tratta per Londra Gatwick e altri 2 collegamenti internazionali diretti con rotte per Barcellona (fino a 3 frequenze settimanali) e Parigi Orly (fino a 2 frequenze a settimana).

In particolare il nuovo collegamento tra Genova e Londra Gatwick, in vendita da oggi, prenderà il via il 3 luglio e sarà operativo il martedì, il giovedì e la domenica con orari ideali sia per i passeggeri in partenza verso il Regno Unito sia per i turisti che vorranno visitare la Liguria.

«Vueling continua a puntare sull’Italia, confermandosi un vettore chiave per il Paese – commenta Jordi Pla Pintre, Network Director di Vueling – l’obiettivo è quello di mantenere una posizione salda nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi dedicati e un’esperienza di volo sempre più sostenibile».

«Siamo estremamente felici per questa importante novità, che avvicina la Liguria alla capitale del Regno Unito – dice Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova – questo collegamento nasce grazie agli ottimi rapporti costruiti negli anni con Vueling, compagnia presente sul nostro scalo da 10 anni, e con il coinvolgimento del tavolo di promozione turistica savonese, della Camera di Commercio delle Riviere, della Camera di Commercio di Genova e del Comune di Genova. Questo lavoro nasce in un’ottica di collaborazione per la ripartenza dei collegamenti e la promozione del nostro territorio sui mercati esteri di interesse per il turismo incoming. Questo nuovo volo è risultato di questa sinergia e già questa estate porterà sul nostro territorio migliaia di turisti dal Regno Unito».