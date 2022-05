Si chiude la lunga vertenza sul personale negli equipaggi mobili di Trenitalia divisione passeggeri regionale Liguria, con la sottoscrizione dell’accordo odierno, per ulteriori 51 assunzioni tra capitreno e macchinisti, che si sommano alle 39 assunzioni e riprofessionalizzazioni già eseguite nell’arco della vertenza per un totale di 90 immissioni.

L’accordo prevede anche la soddisfazione alle domande di trasferimento intraregionali in funzione delle assunzioni. L’azienda si impegna in un successivo incontro a trovare soluzioni per le questioni logistiche restanti e per l’aumento dei periodi di ferie del personale.

Lo annunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fast Ugl, Taf Orsa Ferrovie.