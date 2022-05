Tonitto 1939, dal 17 al 19 maggio, porterà il suo gelato all’ExpoAntad Alimentaria di Guadalajara, in Messico: si tratta della fiera internazionale specializzata nell’alimentare e agroalimentare, leader nel continente americano, dedicata al commercio al dettaglio e all’intero settore alimentare e delle bevande, dalla distribuzione al settore della ristorazione.

Alla manifestazione, a cui Tonitto 1939 sarà l’unica azienda italiana produttrice di gelati e sorbetti presente, parteciperanno i più importanti soci dell’associazione di categoria Antad (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales), che conta ben 104 catene.

Dal 31 maggio al primo giugno, invece, l’azienda ligure, presente in 30 Paesi del mondo, sarà in Olanda per la Plma 2022 di Amsterdam, la fiera internazionale “Il Mondo del Marchio del Distributore” organizzata dalla Private label manufacturers association, con oltre 2 mila aziende espositrici, tra le quali circa 60 padiglioni nazionali e regionali. Per Tonitto 1939 il mondo della marca del distributore è da sempre funzionale e allo stesso tempo fondamentale per la propria strategia di mercato: rappresenta circa il 65% dell’intero fatturato dell’azienda.

«Vista la situazione di incertezza che stiamo attraversando, la presenza in fiere di stampo internazionale così importanti è una strategia chiave per proseguire il nostro percorso di crescita che si basa sull’espansione continua anche all’estero − sottolinea Luca Dovo, ad Tonitto 1939 − Abbiamo inoltre in cantiere molti progetti PL, sia in Italia che all’estero che speriamo ci possano dare una forte spinta durante la stagione. In Italia, oltre a progetti Retail abbiamo in pipeline importanti nuove partnership anche nel fuori casa. All’estero stiamo invece sviluppando una forte continuità nelle geografie e con i partners consolidati ma anche numerosi nuovi progetti in Francia, Nordics, Emirates, Centro e Sud America e Mena».