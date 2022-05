È di questi giorni la consegna e la messa in servizio della nuova gru mobile portuale Konecranes ESP.8. di ultima generazione del valore di oltre 5 milioni di euro, ecologica e super performante.

Lo comunica il Terminal San Giorgio. L’ordine di questa gru dalle caratteristiche considerate eccezionali (motore elettrico supplementare, capacità di sollevamento fino a 150 tonnellate e sbraccio operativo fino a 54 metri) era già stato annunciato dal terminalista a fine 2021, che descriveva – in allora – la nuova gru come una tappa fondamentale di un piano d’investimento biennale di oltre 10 milioni di euro, «progetto che − conferma l’amministratore delegato Maurizio Anselmo − stiamo portando avanti con l’obiettivo di favorire la crescita e l’efficienza dei nostri traffici che già nei primi mesi del 2022 hanno fatto registrare una crescita record, dopo aver chiuso il 2021 con i maggiori volumi di sempre».

Sempre in queste settimane, sono stati consegnati gli ulteriori 5 trattori portuali Terberg modello RT223, a potenziamento della flotta rotabile 4×4 che conta oggi oltre 20 unità con notevoli caratteristiche di polivalenza (traino rotabili standard e carichi eccezionali su roll-trailer platform). A completamento di un order book particolarmente impegnativo per Tsg, sono andate in consegna nelle scorse settimane anche 4 nuove semoventi reach stacker (Kalmar e Hyster), di ultima generazione, con capacità di sollevamento fino a 46 tonnellate.

L’a.d. Maurizio Anselmo commenta: «Non solo leadership consolidata nel settore Ro-Ro, volumi record per l’armatore Grimaldi Napoli con le Autostrade del Mare, ma anche rinnovata vocazione di player multipurpose per il nostro Terminal San Giorgio che, agli albori del suo quarto lustro di attività, persevera nella sua volontà di ampliare il ventaglio dei servizi e di soluzioni d’imbarco, anche grazie ad un costante ampliamento del parco mezzi con standard di massima efficienza».