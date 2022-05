Nell’ambito della Settimana mondiale della Tiroide (25-31 maggio), Asl 5 dedica due pomeriggi alla prevenzione e cura dei disturbi della tiroide.

Il 30 e il 31 maggio dalle 14 alle 16.30 gli ambulatori di Asl 5 (Ospedale Sant’Andrea Padiglione 7, III piano) saranno aperti al pubblico con l’obiettivo di sensibilizzare il territorio alla patologia della ghiandola endocrina. Per prenotare un consulto con i professionisti inviare una mail all’indirizzo:​ endocrino@asl5.liguria.it oppure telefonare il 28 e il 29 maggio dalle 9 alle 12, ai seguenti recapiti: 0187 533 3200 / 3466 / 4049.

«La patologia della tiroide interessa circa 6 milioni di individui in Italia e può manifestarsi nel contesto di un quadro sintomatologico multiforme generalmente non grave e facilmente curabile – spiega Andrea Ciarmiello, direttore della struttura complessa di Medicina nucleare – in questa come in altre malattie un intervento precoce è auspicabile per adottare eventuali terapie quanto prima possibile».