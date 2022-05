Oggi dalle 9 alle 11 sciopero con presidio sotto la sede di Selesta Ingegneria (Gruppo Zucchetti), altezza della rotonda WTC Sampierdarena. L’azienda che sviluppa e produce sistemi e soluzioni hardware e software per il controllo accessi informatico, impiega 120 dipendenti.

L’11 maggio scorso la rappresentanza sindacale unitaria dell’azienda aveva proclamato lo stato di agitazione del personale.

«Da tempo – si legge in una nota diffusa da Fiom Cgil – è in atto un confronto sindacale sull’organizzazione del lavoro e su alcune voci legate alle retribuzioni. Purtroppo da parte aziendale non c’è alcuna volontà di venire incontro alle richieste sindacali; nessuna apertura è arrivata sulla regolamentazione dello smart working in atto da più di due anni e che ha consentito notevoli risparmi alle casse aziendali, o sul riconoscimento del buono carburante, strumento previsto nel Decreto Energia del Governo Draghi detassato e finalizzato al ristoro economico delle famiglie. Il Gruppo Zucchetti ha comunicato che il buono carburante non verrà riconosciuto a tutti i lavoratori, ma verrà erogato in​ modo discriminatorio. Sono condizioni inaccettabili che completano un quadro molto preoccupante con il Gruppo Zucchetti che non fa nulla per incentivare le maestranze e per tenere il personale che, altamente professionalizzato ma non valorizzato, decide di dimettersi».

Il sindacato sottolinea il fatto che Selesta «contribuisce in modo fondamentale al fatturato del Gruppo che nel 2020, anche grazie ai nuovi sistemi informatici richiesti a seguito della pandemia che ha determinato la riorganizzazione del lavoro di molte aziende ed enti, ha realizzato il fatturato record della sua storia, superando di slancio il miliardo di euro».